Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Archivbild (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Krankenhäuser seien zum Teil schon an der Belastungsgrenze, sagte er im ARD-Fernsehen. Leider steige auch die Zahl der Todesfälle wieder. Zu den bisherigen Schutzmaßnahmen meinte der SPD-Politiker, diese reichten langfristig nicht. Die Welle werde nicht von alleine enden. In Berlin wird eine Maskenpflicht in Innenräumen voraussichtlich bald wieder eingeführt. In Brandenburg wird eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen derzeit erwogen.

Auch nach Einschätzung des Bremer Epidemiologen Hajo Zeeb wird die Empfehlung oder die Pflicht zum Tragen von Corona-Masken in wenigen Wochen wieder gebraucht. Zudem würden bald Abstandsregeln bei großen Veranstaltungen, in Theatern und Kinos wieder nötig, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

