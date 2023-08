Diskussion um Notdienstbesuch

Bundesgesundheitsminister Lauterbach (Archivbild vom Juli 2023). (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Der SPD-Politiker nannte die Gebühr "unethisch" und lehnt sie ab. Eltern und Kinder sollten nicht dafür bestraft werden, dass die Politik ihre Aufgaben in der Notfallversorgung nicht gemacht habe, sagte Lauterbach. Er ist damit Teil einer ganzen Reihe von Kritikern des Vorschlags. Zu diesen gehört auch der nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Laumann. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", durch eine Gebühr werde die Verantwortung für die medizinische Einschätzung auf die Hilfesuchenden übertragen. Manche Menschen würden möglicherweise aus Angst vor der Gebühr gar keine medizinische Hilfe mehr in Anspruch nehmen.

"Eltern sind wahnsinnig verunsichert"

Die Kinderärztin und stellvertretende Notdienstbeauftragte für den Bezirk Bochum-Herne, Simon, betonte, man würde mit der Gebühr eher die Falschen abschrecken. Sie sagte dem Radiosender WDR 5, dann sehe man vielleicht ein Kind, das tatsächlich eine Hirnhautentzündung habe, einen Tag zu spät. Im Wochenend-Notdienst seien es aber tatsächlich die Bagatellfälle, die die Praxen unter Druck setzten. Eltern seien teils „wahnsinnig verunsichert“ und viele nicht in der Lage, die Gesundheit ihrer Kinder richtig einzuschätzen. Auch würden im Internet irreführende Informationen kursieren.

Berufsverband verweist auf knappe Notfall-Ressourcen

Angestoßen hatte die Diskussion der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach. In einem Zeitungsinterview hatte er vorgeschlagen, eine Gebühr für Eltern einzuführen, die für ihre Kinder wegen Bagatellen die Notfallversorgung in Anspruch nehmen. Er begründete dies mit knappen Notfall-Ressourcen in Krankenhäusern und Arztpraxen.

