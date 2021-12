Bundesgesundheitsminister Lauterbach (Ronny HARTMANN / AFP)

Der Arzt und CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger schlug vor, eine Corona-Impfpflicht nur für Menschen ab 50 Jahre einzuführen. So ließen sich Intensivstationen signifikant entlasten, und es würden so wenig Menschen wie möglich in ihrer Freiheit und Eigenverantwortung eingeschränkt, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Die meisten intensivpflichtigen Covid-Patienten seien schließlich älter als 50 Jahre.

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte dem "Handelsblatt", er habe lange auf die Vernunft der Menschen gebaut, aber mittlerweile sei er sehr für eine allgemeine Impfpflicht. Das sei wohl der einzig gangbaren Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

+ Corona-Maßnahmen: Was genau das neue Infektionsschutzgesetz bringt (Stand: 10.12.)

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.