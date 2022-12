Krankenhaus-Reform

Reformvorschläge für die Krankenhausversorgung (Kay Nietfeld/dpa)

Der SPD-Politiker sprach von einer "Revolution im System". Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte, die vorhandenen Finanzmittel sollten nur umverteilt werden. Das reiche nicht. Vorgesehen ist, dass künftig alle Kliniken eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät erhalten und nur einen Teil ihrer Ausgaben über Fallpauschalen für die Behandlungen refinanziert bekommen. Im Kern sollen die Kliniken in drei Vergütungsgruppen eingeteilt werden: lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale Krankenhäuser und solche, die wegen ihrer Kapazitäten und Spezialisierung von überregionaler Bedeutung sind, inklusive der Universitätskliniken. Lauterbach sagte, die derzeitige Not in den Kinderkliniken zeige beispielhaft, was in der Klinikfinanzierung seit mindestens zehn Jahren falsch laufe. Kinderheilkunde, die Geburtshilfe oder die Pflege im Krankenhaus rechneten sich im gegenwärtigen Fallpauschalen-System nicht und seien vernachlässigt worden. Geld verdienen lasse sich dann, wenn möglichst billig möglichst viele Patienten behandelt würden.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.