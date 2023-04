Cannabis-Legalisierung

Der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum soll künftig legal sein. (Unsplash | Matthew Brodeur)

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum künftig legal sein. Der freie Verkauf von Cannabis soll demnach zunächst nur lizensierten Geschäften in Modellprojekten möglich sein. In den betreffenden Regionen solle dann wissenschaftlich untersucht werden, wie sich der legale Verkauf auf den Konsum und den Schwarzmarkt auswirkt, heißt es. So soll es anders als ursprünglich vorgesehen zunächst keinen generellen freien Verkauf von Cannabis-Produkten geben. Lauterbach reagiert damit auf Bedenken der EU-Kommission.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.