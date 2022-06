Corona-Pandemie

Man werde das Infektionsschutzgesetz verlängern und vermtulich auch anpassen müsse, sagte Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, im Interview (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Der SPD-Politiker will dazu einen Sieben-Punkte-Plan umsetzen. Dieser umfasst unter anderem eine größere Impfkampagne, den schnelleren Einsatz von Medikamenten bei Erkrankten und präzisere Zuständigkeiten für den Corona-Schutz in Pflegeheimen. Auch die Corona-Schutzverordnung, die in ihrer jetzigen Form am 23. September ausläuft, soll überarbeitet werden. Ein neuer Anlauf für eine allgemeine Impfpflicht ist nach Angaben von Lauterbach aber nicht geplant.

Angesichts der aktuell steigenden Infektionszahlen hat der Bundesgesundheitsminister zudem zur Wachsamkeit aufgerufen. Man müsse wegen der Sommerwelle nicht in Panik geraten, da die Verläufe bei der Omikron-Variante BA.5 gerade bei Geimpften und Genesenen milder seien. Er rate aber zum Maskentragen in Innenräumen.

