Corona-Pandemie

Man dürfe nicht erneut unvorbereitet wie im letzten Herbst in die Krise gehen, sagte Lauterbach in der Haushaltsdebatte des Bundestages in Berlin. Zu einer guten Vorbereitung gehörten Konzepte zu Impfungen und Tests, genauere Daten zur Belastung von Kliniken, ein besserer Schutz von Risikogruppen etwa in Pflegeheimen sowie Änderungen des Infektionsschutzgesetzes.

Darüberhinaus machte der Gesundheitsminister deutlich, dass Tests nicht nur zur Beobachtung der Pandemie eingesetzt werden sollten, sondern auch Bestandteil der Eindämmung sein sollten.

Mit der Corona-Lage in Deutschland befassen sich auch die Ministerpräsidentinnen- und präsidenten der Länder bei einem Treffen in Berlin. Weiteres Thema ist der Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Energieversorgung in Deutschland.

