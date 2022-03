Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit (picture alliance/dpa)

Es gebe keinerlei Grund, hier nachzulassen, sagte der SPD-Politiker in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Es gelte zusammenzustehen, um durch diese schwere Welle der Pandemie zu kommen. Die Situation mit 200 bis 300 Toten pro Tag und aktuell 300.000 neuen Fällen am Tag könne nicht akzeptiert werden. Lauterbach appellierte an die Länder, das neue Infektionsschutzgesetz umzusetzen. Der eine oder andere hätte sich gewünscht, dass der Bund Regeln für ganz Deutschland mache. Dies gehe aber nicht, da nicht in ganz Deutschland eine Überlastung des Gesundheitssystems bestehe. Der Minister rief die Abgeordneten auf, einer allgemeinen Impfpflicht zuzustimmen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.