Corona-Pandemie

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, zwar müsse man wegen der Sommerwelle nicht in Panik geraten, da die Verläufe bei der Omikron-Variante BA.5 gerade bei den Geimpften und Genesenen milder seien. Doch wenn die Zahl der Infizierten stark steige, werde auch die Zahl der von Long-Covid Betroffenen zunehmen. Er rate deshalb zum Maskentragen in Innenräumen. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" erwägt die Bundesregierung eine neue generelle Maskenpflicht, die von Oktober bis Ostern gelten soll.

Der Deutsche Städtetag verlangte von Bund und Ländern ein Sofortprogramm zur Eindämmung der Sommerwelle. Man benötige schnelle Entscheidungen und ein neues Bundesinfektionsschutzgesetz noch vor der Sommerpause, sagte Städtetagspräsident Lewe den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Robert Koch-Institut rief die Menschen in seinem aktuellen Wochenbericht auf, die Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen wieder einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.