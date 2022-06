Karl Lauterbach besuchte ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Lwiw. (dpa/Thomas Koehler/Photothek.De)

Aufgebaut werden sollen demnach etwa Traumazentren für Verletzte sowie spezielle Container-Werkstätten zur Herstellung von Prothesen. Lauterbach erklärte, auf Vermittlung seines Hauses hätten sich zudem rund 200 Chirurgen und Notfallmediziner für einen Einsatz in der Ukraine angeboten.

Auch Agrarminister Özdemir hält sich derzeit in der Ukraine auf. Er sicherte dem Land Unterstützung zum Aufrechterhalten der Landwirtschaft und von Exporten zu. Özdemir stellte unter anderem 500.000 Euro für den Ausbau von Laborkapazitäten in Ismajil an der Grenze zu Rumänien in Aussicht, um die Abfertigung von Agrarexporten zu beschleunigen.

