Bundesgesundheisminister Karl Lauterbach, SPD (IMAGO/Political-Moments)

In der Welt am Sonntag schloss Lauterbach nicht aus, dass wegen einer neuen Virusvariante abermals eine epidemische Lage ausgerufen werden müsse. Er sorge sich vor steigenden Zahlen von Todesopfern im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, sagte der SPD-Politiker. Bereits durch die neue Virusvariante BA.5 würden die Fallzahlen bereits im Herbst wieder steigen, sobald es kälter werde und sich mehr Menschen in Innenräumen aufhielten. Es könne dann zu vermehrten Personalausfällen in Betrieben und der kritischen Infrastruktur kommen.

Die zu Beginn der Corona-Pandemie ausgerufene epidemische Notlage von nationaler Tragweite war Ende November vergangenen Jahres abgelaufen. Durch die Notlage hatte der Bund weitreichende Rechte zur Bekämpfung der Pandemie erhalten.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.