Christian Drosten, Lothar Wieler und Karl Lauterbach (SPD), äußern sich in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. (dpa | Kay Nietfeld)

Wieler sagte in Berlin, Omikron werde Delta in wenigen Tagen vollständig verdrängt haben. Durch die Masse an Infektionen müsse man sich darauf einstellen, dass die Zahlen der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle wieder steigen würden. Bisher sei das noch nicht der Fall.

Lauterbach sagte, Ziel sei es, aus der sonst zu erwartenden steilen Wand der Infektionszahlen möglichst einen Hügel zu machen - die Omikron-Welle also zu verlangsamen und zu strecken. Der SPD-Politiker betonte, die geltenden Beschränkungen zeigten Wirkung und sorgten beispielsweise dafür, dass die Verdoppelungszeit der Infektionszahlen in Deutschland länger sei als in vielen anderen Ländern.

Drosten warnte davor, schon jetzt auf eine Durchseuchung der Bevölkerung in Deutschland zu setzen. Dafür seien noch zu viele Menschen über 60 Jahren nicht geimpft beziehungsweise nicht geboostert. Aber irgendwann müsse man das Virus laufen lassen, weil man die Bevölkerung nicht immer wieder nachimpfen könne, so Drosten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.