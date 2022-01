Bundesgesundheitsminister Lauterbach (Ronny HARTMANN / AFP)

Es gebe "Licht am Ende des Tunnels", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Die Omikron-Variante sei "wahrscheinlich etwas harmloser" als zunächst befürchtet, außerdem gebe es immer mehr Boosterimpfungen und neue Medikamente gegen Covid-19. Der britische Gesundheitsminister Javid schrieb in einem Beitrag für die Zeitung "Daily Mail", die Regierung in London werde vorerst keine neuen Restriktionen verhängen. Man müsse versuchen, mit Covid-19 zu leben. Javid betonte, die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sei noch weit von der Zahl vor rund einem Jahr entfernt.

Die Omikron-Variante hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang in rund hundert Ländern ausgebreitet. In mehreren europäischen Staaten, darunter Großbritannien, Frankreich und Portugal ist sie bereits vorherrschend.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.