Bundesgesundheitsminister

Lauterbach sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", er wolle durchsetzen, dass Eltern nicht am ersten Krankheitstag des Kindes einen Arzt aufsuchen müssen. Dies sei unsinnige Bürokratie. Der SPD-Politiker führte aus, erst ab dem vierten Krankheitstag werde der Arztbesuch notwendig, um das Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen zu können.

In Deutschland können sich Eltern mit erkrankten Kindern bis zwölf Jahren von der Arbeit freistellen lassen. Die Krankenkasse übernimmt einen Großteil des Verdienstausfalls und zahlt Kinderkrankengeld - üblicherweise 90 Prozent des Nettoverdienstes.

