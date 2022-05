Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Derzeit werde erneut am Infektionsschutzgesetz gearbeitet, das in seiner heutigen Form Ende September auslaufe, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Er halte es für "unbedingt notwendig", ein Maskentragen in Innenräumen wieder verpflichtend zu gestalten. Lauterbach betonte, das Infektionsschutzgesetz beschreibe nicht, was gemacht werde oder werden solle, sondern lediglich, was man an Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen für den Fall nutzen könne, sollte es nötig werden. Zu diesem Thema stehe er auch mit Bundesjustizminister Buschmann von der FDP in Kontakt.

Zur Zeit gilt lediglich ein ein sogenannter "Basisschutz" mit Maskenpflichten etwa in Bussen, Bahnen, Kliniken, Praxen und Pflegeheimen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.