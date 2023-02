Bundesgesundheitsminister

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wer die Notfallnummer 112 oder die Nummern des ärztlichen Bereitschaftsdienstes - 116117 - wählt, soll zunächst bei einer neuen Leitstelle landen. Diese soll die Anrufer dann an die am besten geeignete Notfallstruktur vermitteln.

Der zweite Punkt der Empfehlungen betrifft den Aufbau sogenannter integrierter Notfallzentren. Diese sollen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung sowie einem "Tresen" als Entscheidungsstelle bestehen. Am "Tresen" soll entschieden werden, ob die Patienten wirklich in die Notaufnahme des Krankenhauses müssen oder besser in der Notfallpraxis behandelt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.