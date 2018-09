Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Lauterbach, hat die Parteivorsitzende Nahles in der Causa Maaßen verteidigt.

Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, Nahles habe sich die Entscheidung, die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär ins Innenministerium mitzutragen, schwer gemacht. Die Alternative sei der Bruch der Koalition gewesen. Angesichts der Probleme in der Welt sollte man Lauterbach zufolge eine der wenigen stabilen Regierungen nicht wegen einer Personalentscheidung kippen lassen. Das würde den radikalen Parteien helfen. Die Störmanöver gingen immer wieder fast ausschließlich von Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer aus. Würde Seehofer nach einer verlorenen Landtagswahl in Bayern ausscheiden, würden ihn die wenigsten vermissen, sagte Lauterbach.



Der niedersächsische Ministerpräsident Weil, ebenfalls SPD, sagte im ARD-Fernsehen, Bundeskanzlerin Merkel solle auf die Einhaltung der Regeln achten. Das könne nur sie und nicht die SPD. Er sei sich sicher, dass es nach den Landtagswahlen in Bayern einen neuen Bundesinnenminister geben werde.



Mehrere SPD-Minister sprachen sich für ein Ende der Debatte um Maaßen aus. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Scholz sagte der "Bild"-Zeitung, jetzt müsse die Sacharbeit der Koalition wieder in den Mittelpunkt rücken. SPD-Chefin Nahles habe bereits erläutert, weshalb man die Koalition nicht an einer solchen Personalfrage scheitern lassen werde. Identisch antworteten auch Bundesumweltministerin Schulze und Außenminister Maas der Zeitung auf die Frage, ob man der Personalie Maaßen im Kabinett widersprechen würde. Arbeitsminister Heil ergänzte mit Blick auf die Entscheidung von Bundesinnenminister Seehofer, Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, jeder Minister habe das Recht, sein engstes Arbeitsumfeld eigenständig zu organisieren. Die bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen hatte gefordert, die SPD-Minister im Bundeskabinett sollten die Ernennung von Maaßen zum Innenstaatssekretär verhindern.