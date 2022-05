Weitere Fälle in Deutschland gemeldet

Eine vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. (Andrea Männel/RKI/dpa)

Er gehe davon aus, dass sie bereits heute vorgelegt werden könnten. Zudem werde darüber nachgedacht, Impfempfehlungen für besonders gefährdete Personen auszusprechen. Eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung sei jedoch nicht im Gespräch, betonte der SPD-Politiker. Er sprach sich für ein entschiedenes Vorgehen aus. Der weltweite Ausbruch sei so ungewöhnlich, dass man jetzt schnell und hart reagieren müsse.

Lauterbach betonte, dass sich nach bisherigen Erkenntnissen in erster Linie Männer infizierten, die sexuelle Kontakte mit Männern gehabt hätten. Es gelte, die Risikogruppen nun ehrlich anzusprechen. Dies dürfe nicht falsch als Stigmatisierung verstanden werden.

Virologe Schmidt-Chanasit zu Affenpocken: Keine Pandemie zu befürchten

Der Virologe Schmidt-Chanasit sieht keine Gefahr einer weitreichenden Verbreitung der Affenpocken. Schmidt-Chanasit sagte im Deutschlandfunk ( Audio PDF ), eine Pandemie sei nicht zu befürchten. Affenpocken seien nur sehr schwer übertragbar, da Infektionen über Schleimhautkontakte erfolgten. Der Wissenschaftler rechnet deshalb damit, dass sich der Ausbruch der Krankheit eindämmen lasse. Das Virus müsse dennoch gut untersucht werden, um Übertragungswege besser zu verstehen, betonte Schmidt-Chanasit. Derzeit werde darüber diskutiert, ob eine Impfung mit bereits vorhandenen Vakzinen sinnvoll sei - insbesondere für gefährdete Menschen und Kontaktpersonen.

WHO: "Situation beherrschbar"

Der Weltgesundheitsorganisation liegen nach eigenen Angaben keine Hinweise vor, dass der Erreger der Affenpocken mutiert ist. Die Leiterin des für Pocken zuständigen Sekretariats bei der UNO-Organisation, Lewis, erklärte, dieses Virus neige weniger zu Mutationen. Weiter hieß es von der WHO, die bekannten Fälle in Europa und Nordamerika wiesen keine schweren Verläufe auf. Es handele sich um eine beherrschbare Situation.

Infektionen mit dem normalerweise in West- und Zentralafrika heimischen Virus waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Ländern nachgewiesen worden - darunter auch in Deutschland.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.