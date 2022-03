Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei seiner Pressekonferenz. (dpa/Wolfgang Kumm)

Unter Berücksichtigung der stabilen Situation auf den Intensivstationen sei aktuell eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten, heißt es nach Angaben der "Bild"-Zeitung in einem Brief des SPD-Politikers von Anfang März an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Sonderzahlungen etwa für Schutzausrüstungen oder den Betrieb der Corona-Hotline sollten deshalb aufgegeben werden. Zur Begründung verweise Lauterbach ferner auf deutlich mildere Verläufe bei Omikron, heißt es. Gestern hatte der Bundesgesundheitsminister weiter zur Vorsicht gemahnt. Die Corona-Lage sei objektiv schlechter als die Stimmung, sagte er.

