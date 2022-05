Ein positives Affenpocken-Laborergebnis. (IMAGO / Christian Ohde)

In den frühen Phasen einer Epidemie müsse hart und früh reagiert werden, sagte Gesundheitsminister Lauterbach am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen. Auch Kontaktpersonen von Infizierten sollten 21 Tage in Quarantäne. Zudem werde prophylaktisch Impfstoff bestellt. Der SPD-Politiker sagte, es gebe noch sehr gute Chancen, den Erreger in Deutschland und Europa zu stoppen. RKI-Präsident Wieler betonte, die Gefährdung der Gesundheit für die allgemeine Bevölkerung werde bisher als gering eingeschätzt. Wichtig sei, den Kontakt zu Infizierten einzuschränken.

In Deutschland sind laut Wieler bislang fünf Fälle an das RKI gemeldet worden. Die Infizierten stammen aus Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern.

