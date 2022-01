Bundesgesundheitsminister Lauterbach (Ronny HARTMANN / AFP)

Nach den Vorstellungen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sollte eine Corona-Impfpflicht drei Dosen umfassen - also auch eine Booster-Impfung. Vollständig Geimpfte seien gegen alle Corona-Varianten - zumindest vor schwerer Krankheit und Tod - geschützt, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Daran müsse sich die Impfpflicht orientieren.

Lauterbach rückt von 80-Prozent-Impfziel ab

Vom Impfziel der Bundesregierung, bis Ende Januar auf 80 Prozent Erstimpfungen in der Bevölkerung zu kommen, rückte Lauterbach ab. Es gebe einen harten Kern von Ungeimpften und er sehe nicht, wie man diejenigen, die sich immer noch der Impfung verweigerten, überzeugen könne. "Ohne Impfpflicht halte ich es für ausgeschlossen, dass wir die Impfquoten erreichen, die wir benötigen, um aus der Pandemie rauszukommen", warb der Minister erneut für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.

Geplant ist, dass der Bundestag ohne Fraktionszwang über ein Gesetz zu Impfplicht abstimmt. Erwartet wird, dass sich Parlamentarier über Parteigrenzen hinweg zusammentun und sogenannte Gruppenanträge vorlegen, über die dann

entschieden wird. Die Union kritisiert, dass die Ampelkoalition keinen entsprechenden Vorschlag vorlegen möchte.

"Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen"

Zugleich warnte Lauterbach angesichts der Omikron-Welle vor einer hohen Zahl an Toten und massiven Einschränkungen bei Krankenhausbehandlungen. Es drohten sehr schwere Wochen in Deutschland. "Wir dürfen uns mit Blick auf die aktuell sinkenden Krankenhauszahlen insbesondere auf den Intensivstationen nicht in Sicherheit wiegen", erklärte der SPD-Politiker. Die Situation in den Kliniken werde sich wieder verschärfen, sagte er. Momentan erkrankten vor allem die Jüngeren, die viele Kontakte hätten. Wenn sich die Älteren infizierten, werde die Zahl der Klinikeinweisungen wieder steigen.

