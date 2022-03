Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (Ronny HARTMANN / AFP)

Der vorliegende Entwurf des Infektionsschutzgesetzes reiche aus, damit die Länder in Regionen mit hohen Fallzahlen auch künftig Maßnahmen verhängen könnten, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Eine bundesweite Regelung etwa für eine Maskenpflicht sei heute weniger gut begründbar, weil es keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr gebe. Zugleich bezeichnete Lauterbach die Entwicklung der Infektionszahlen aber als sehr beängstigend.

Das neue Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass es auch nach dem Auslaufen der bisherigen Corona-Regeln am 19. März eine Reihe von Basisschutzmaßnahmen geben soll, darunter Testpflichten sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Weitergehende Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Innenräumen sollen künftig nur noch in Corona-Hotspots möglich sein. Daran gibt es zunehmend Kritik.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.