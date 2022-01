Bundesgesundheitsminister Lauterbach (Ronny HARTMANN / AFP)

Der SPD-Politiker sagte dem Nachrichtenportal "The Pioneer", er habe sich entschieden, dem Parlament keinen eigenen Antrag zu präsentieren, sondern neutral zu sein. In der Sache stehe er aber "Schulter an Schulter" mit Bundeskanzler Scholz. Besonderen Zeitdruck sieht der Minister nicht. Für die Omikron-Variante spiele die Impfpflicht sowieso keine entscheidende Rolle mehr. Sie müsse perspektivisch funktionieren, um im Herbst die Welle abzuwenden.

Bundeskanzler Scholz hatte gestern im Bundestag noch einmal nachdrücklich für eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene geworben. Er hoffe auf zügige Beratungen und einen entsprechenden Beschluss, sagte Scholz bei seiner ersten Regierungsbefragung als Kanzler im Bundestag.

