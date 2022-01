Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Man könne eine Impfpflicht auch ohne Register einführen, betonte Lauterbach. Wörtlich sagte der Minister: "Wir können die Impfpflicht auch ohne Impfregister monitorieren."

Das bezweifelt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Papier. Papier schreibt in einer Beurteilung, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren, ohne ein zentrales Impfregister könnten Verstöße gegen eine Impfpflicht kaum sanktioniert werden, weil Impfverweigerer dem Behörden in aller Regel unbekannt blieben. Auch der Deutsche Ethikrat hatte ein "datensicheres" Impfregister als Bedingung für eine Impfpflicht empfohlen. In anderen europäischen Ländern gibt es Impfregister bereits.

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Dürr, forderte am Wochenende im Deutschlandfunk, solche Fragen zur praktischen Umsetzung einer Impfpflicht im Vorfeld zu klären. Andernfalls würde die Akzeptanz für eine Impfpflicht massiv sinken, betonte Dürr.

Lauterbach sieht die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems noch nicht gebannt. Man müsse versuchen, einen Anstieg der Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Außerdem müsse die Bevölkerung darauf vorbereitet sein, dass das Coronavirus weiter mutiere und die nächste Variante womöglich deutlich tödlicher sei als die Omikron-Mutante.

Mit Blick auf die begrenzten Laborkapazitäten kündigte Lauterbach an, dass PCR-Tests künftig für Menschen aus kritischen Infrastrukturen vorgehalten werden sollten, vor allem für die, die in der Pflege arbeiteten. Die Rest-Kapazität sei begrenzt, betonte der Gesundheitsminister, deshalb müsse man dazu übergehen, die PCR-Tests zu priorisieren.

Gestern hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern dazu noch keinen Beschluss gefasst.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.