Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei seiner Pressekonferenz. (dpa/Wolfgang Kumm)

Lauterbach sagte vor Journalisten in Berlin, er höre häufig, dass das Ende der Pandemie in Deutschland unmittelbar zu erwarten sei. Diese Einschätzung teile er ausdrücklich nicht. Vielmehr gebe es sehr hohe Fallzahlen, die vielleicht sogar unterschätzt würden. Er appelliere daher an die Regierungschefs der Länder, bei Lockerungen auf keinen Fall über das bereits Beschlossene hinauszugehen.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, erklärte, die Zahl der Todesfälle gehe nicht zurück. Und bei Menschen über 80 Jahren steige auch wieder die Sieben-Tage-Inzidenz. Deshalb halte er eine zweite Auffrischungsimpfung für bestimmte Personengruppen für sinnvoll.

Bundesweit gehen die Infektionen weiter zurück. Das Robert Koch-Institut registrierte rund 210.700 Fälle innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 1.259. Insgesamt 226 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.