Bald soll Klarheit darüber herrschen, wer vorrangig PCR-Tests machen soll. (dpa/Julian Stratenschulte)

Der SPD-Politiker betonte im ZDF, dass PCR-Tests in der Regel für diejenigen verwendet werden sollten, bei denen man ganz sicher wissen müsse, ob sie krank oder wieder gesund seien, etwa Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Die Beschlussvorlage soll laut Lauterbach bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag beschlossen werden.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte diesen Vorrang bei der Testung auch für schwerkranke Menschen und deren Angehörige. Der Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag, Dahmen, schloss auch die Schulen mit ein. Lehrkräfte gehörten zum Personal der kritischen Infrastruktur und sollten damit ebenfalls prioritär PCR-Testkapazitäten nutzen können, sagte Dahmen der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.