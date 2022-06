Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Vorrang sollen Lauterbach zufolge beispielsweise Menschen mit Covid-19-Symptomen sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und Besucher von Großveranstaltungen haben. Der Minister forderte im Deutschlandfunk auch, die Qualität der Testzentren zu verbessern, weil es zum Teil Missbrauch gegeben habe.

Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten über weitere Finanzierung der Tests

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute in Magdeburg über die Ergebnisse ihrer Beratungen informieren. Ein Schwerpunkt ist der weitere Kurs in der Corona-Pandemie. Offen ist zudem die Frage, inwiefern die Länder stärker an der Finanzierung der Tests beteiligt werden.

Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 500

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts erstmals seit Wochen wieder über 500 gestiegen. Sie wurde heute früh mit 533 angegeben . Allerdings sind die Zahlen unvollständig - unter anderem weil bei weitem nicht alle Menschen ihre Corona-Infektion durch einen PCR-Test bestätigen lassen. Außerdem können Nachmeldungen zu einer Verzerrung der Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI in den vergangenen 24 Stunden knapp 120.000 Neuinfektionen und 98 Todesfälle. In der Vorwoche waren es gut 89.000 beziehungsweise 73.

