Gesundheitspolitik

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es gebe den fatalen Trend, dass Investoren medizinische Versorgungszentren mit unterschiedlichen Facharztpraxen aufkauften, um sie anschließend mit maximalem Gewinn zu betreiben. Dem wolle er einen Riegel vorschieben.

Lauterbach kündigte an, im ersten Quartal des neuen Jahres einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den Einstieg von - so wörtlich - "Heuschrecken" in Arztpraxen zu unterbinden.

Der Minister will auch gegen große Praxisketten vorgehen. Die Praxen müssten denen gehören, die dort tatsächlich arbeiteten, so Lauterbach.

