Coronavirus

Lauterbach wirbt vor Abstimmung im Bundestag erneut für Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat im Bundestag erneut für die Einführung einer Impfpflicht gegen Covid-19 ab einem Alter von 60 Jahren plädiert. Der SPD-Politiker sagte in der Debatte vor der namentlichen Abstimmung, ohne Impfpflicht könne man die Pandemie in Deutschland nicht hinter sich lassen. Ansonsten könnten auch weiterhin täglich 200 bis 300 Menschen an ihrer Corona-Infektion sterben.

07.04.2022