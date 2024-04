Treffen zu Krankenhausreform

Gesundheitsminister Lauterbach gibt am Rande der Spitzengespräche zur geplanten Krankenhausreform eine Pressekonferenz in seinem Ministerium. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der SPD-Politiker zeigte sich zum Auftakt einer Reihe von Gesprächsrunden zuversichtlich, dass der Zeitplan für die Reform eingehalten werden könne. Ab Mai könnten Versicherte per Online-Klinik-Atlas recherchieren, welcher Eingriff in ihrer jeweiligen Region in welcher Klinik wie häufig vorgenommen werde. Über Komplikationsraten werde dort in einem nächsten Schritt unterrichtet. Informationen über das gesamte Spektrum der Leistungen der Krankenhäuser sortiert nach sogenannten Leistungsgruppen kämen dann im Herbst. Die Finanzierung der Kliniken werde erstmals einer Planung aufgrund solider Daten über deren Angebote folgen.

Lauterbach betonte, die Pläne der eigentlichen Klinikreform seien derzeit noch in der regierungsinternen Abstimmung. Es gebe aber keine grundsätzlichen Bedenken in der Koalition.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.