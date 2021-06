SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erwartet für die kommenden Wochen eine entspanntere Infektionslage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz werde sich in den nächsten Tagen bei einem Wert von rund 35 einpendeln, sagte Lauterbach der Funke Mediengruppe. Die aktuellen Öffnungsschritte führten zwar zu mehr Infektionen. Gleichzeitig aber seien immer mehr Menschen durch Impfungen geschützt. Hinzu komme, dass sich vieles jetzt draußen abspiele, wodurch sich das Infektionsrisiko ebenfalls absenke.



Zugleich warnte Lauterbach vor einer vierten Welle gegen Ende des Sommers. So werde sich bis dahin etwa die indische Mutante wahrscheinlich in zahlreichen europäischen Ländern ausbreiten und sich durch den Sommertourismus und Reiserückkehrer schnell über den Kontinent und damit auch in Deutschland verteilen. Auch könne es sein, dass sich im Herbst eine neue Mutation verbreite, die man bisher noch nicht kennen. Daher könne neben Auffrischungsimpfungen auch die Impfung der breiten Bevölkerung mit modifizierten Präparaten notwendig werden.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.