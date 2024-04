Zehn Verschüttete werden in den Ötztaler Alpen in Österreich unter einer Lawine vermutet. (Frank Rumpenhorst / dpa / Frank Rumpenhorst)

Eine Person konnte geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Die vier Verunglückten seien Teil einer Gruppe von Skitourengehern gewesen, die in der Nähe von Sölden außerhalb des dortigen Skigebiets im ungesicherten Gelände unterwegs waren. Die Lawine ging den Angaben zufolge auf etwa 2.500 Meter Höhe in der Nähe einer Berghütte ab, die von Skitourengängern genutzt wird. In den vergangenen Tagen hatte es in Tirol viel Neuschnee gegeben. Die Bergrettung war zunächst von bis zu 18 Betroffenen ausgegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.