Starke Schneefälle sorgen in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz für Straßensperrungen und Lawinengefahr.

In einigen Gebieten der Schweiz fielen innerhalb eines Tages 80 Zentimeter Neuschnee. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos verhängte fast über die gesamten Schweizer Alpen Lawinenwarnstufe vier von fünf. In Österreich waren zahlreiche Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bundesland Vorarlberg kam es zu einem Stromausfall in rund 7.400 Haushalten.



Auch im Schwarzwald in Baden-Württemberg bestand zeitweise Lawinengefahr. Eine Frau wurde von einem umstürzenden Baum getroffen, sie starb später im Krankenhaus. Wegen des Schneefalls mussten rund um Freiburg zahlreiche Straßen gesperrt werden. Lastwagenfahrer verbrachten die Nacht in ihren Gefährten, weil die Fahrbahnen nicht ausreichend geräumt werden konnten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.