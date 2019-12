In der Schweiz ist bei einem Lawinenunglück ein 55-jähriger deutscher Tourengänger ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Baden-Württemberg mit seinem Sohn auf dem Weg zum Berg Stieltihorn in den Berner Alpen.



In den italienischen Alpen kamen bei einem Lawinenunglück drei Deutsche ums Leben. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Danach handelt es sich unter anderem um eine Frau und ein Mädchen aus Thüringen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums war die Frau eine Soldatin der Bundeswehr. Ein weiteres Opfer, ebenfalls ein Mädchen, stammt aus Nordrhein-Westfalen. Außerdem gab es zwei Verletzte, auch sie kommen aus Deutschland. Nach Angaben der örtlichen Bergwacht wird niemand mehr vermisst.



Die Lawine war gestern in 2.400 Metern über einer gesicherten Piste im Schnalstal in Südtirol abgegangen.