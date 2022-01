Der russische Außenminister Sergej Lawrow (Archivbild) (imago)

In Moskau soll sie dann von ihrem Kollegen Lawrow zum Antrittsbesuch empfangen werden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, sagte, für Lawrow werde es die erste persönliche Begegnung mit der deutschen Grünen-Politikerin sein. Nach den jüngsten Beratungen zwischen Vertretern Russlands und den Nato-Staaten betonte Baerbock die Bedeutung eines weiteren Dialogs mit der Regierung in Moskau. Lawrow hatte die Ergebnisse der bisherigen Gespräche als unbefriedigend bezeichnet. Am Montag berieten Vertreter Russlands und der USA in Genf. Gestern tagte der Nato-Russland-Rat in Brüssel. Greifbare Ergebnisse gab es nicht. Hintergrund ist primär der Ukraine-Konflikt.

