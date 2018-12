Russland hat die Forderung Deutschlands und Frankreichs nach Freilassung der inhaftierten ukrainischen Marinesoldaten zurückgewiesen.

Dies sei nicht akzeptabel, erklärte Außenminister Lawrow. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron hatten gestern verlangt, die in der Meerenge von Kertsch festgenommenen Soldaten auf freien Fuß zu setzen. Außerdem müsse ein ungehinderter Schiffsverkehr in das Asowsche Meer gewährleistet sein.



Lawrow äußerte sich in Moskau, wo Vertreter Russlands und der Türkei derzeit über die Lage in Syrien beraten. Dort hat sich die Situation geändert, seit die USA den Abzug ihrer Truppen angekündigt haben. Auf Bitten der kurdischen Miliz YPG verlegte das syrische Militär Truppen in den Norden des Landes.