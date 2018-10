Die Loslösung der Ukraine von der russisch-orthodoxen Kirche hat in Moskau erheblichen Protest ausgelöst.

Außenminister Lawrow machte die USA für die Spaltung verantwortlich. Die Zulassung einer eigenständigen ukrainisch-orthodoxen Kirche sei eine Provokation und mit direkter öffentlicher Unterstützung aus Washington geschehen, erklärte Lawrow. Der ukrainische Präsident Poroschenko verteidigte die Entscheidung und sagte mit Blick auf Moskau, das Imperium verliere einen der letzten Einflusshebel auf die ehemalige Kolonie.



Die Loslösung der orthodoxen Christen in der Ukraine von Russland nach mehr als 300 Jahren war am Donnerstag dieser Woche von Ökumenischen Patriarchat in Istanbul gebilligt worden.