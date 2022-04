Der russische Außenminister Sergei Lawrow bei einem Treffen im März 2022 (imago / /ITAR-TASS)

Die zentrale Position Russlands sei es, diese Bedrohung auszuschließen. Es gebe derzeit nur wenige Regeln, sagte Lawrow und verwies auf den atomaren Abrüstungsvertrag New Start. Gleichzeitig seien aber alle anderen Instrumente der Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung von Nuklearwaffen praktisch zerstört.

"Die NATO führt einen Stellvertreterkrieg."

Er warf dem westlichen Militärbündnis NATO zudem vor, in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine bedeute genau dies, sagte Lawrow im russischen Staatsfernsehen. Moskau betrachte diese Waffen als legitime Ziele. Lagereinrichtungen in der Westukraine seien dementsprechend bereits von russischen Streitkräften angegriffen worden. Dies sei eine logische Konsequenz daraus, dass die NATO im Grunde genommen einen Krieg mit Russland durch einen Stellvertreter führe und diesen Stellvertreter aufrüste.

Lettland: Russlands Drohungen als Zeichen für Erfolg der Ukraine

Unionsfraktions-Vize Wadephul wies Lawrows Warnungen zurück. Er glaube nicht, dass Deutschland durch die Lieferung schwerer Waffen zur Kriegspartei werde. Man werde völkerrechtlich dadurch nicht Partei, sagte der CDU-Politiker dem Deutschlandfunk. Lettlands Außenminister Rinkevics sagte, wenn Russland den Dritten Weltkrieg androhe, sei das ein klares Zeichen dafür, dass die Ukraine Erfolg habe. Man sollte der russischen Erpressung nicht nachgeben. Auch der britische Staatssekretär für die Streitkräfte, Heappey, wies Lawrows Atomkrieg-Warnungen zurück. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang betonte, niemand wolle einen Dritten Weltkrieg. Es sei jetzt wichtig, den Prozess von Friedensgesprächen zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.