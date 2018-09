Der russische Außenminister Lawrow hat das Interesse seines Landes an einer Verbesserung der Beziehungen zur Europäischen Union bekundet.

Man sollte eine Renovierung des gemeinsamen europäischen Hauses anpacken, sagte Lawrow in einer Grundsatzrede in Berlin. Er forderte Deutschland auf, in dem Prozess der Annäherung eine führende Rolle einzunehmen. Er würde es begrüßen, wenn Berlin die Initiative ergreifen würde - ohne irgendwelche Vorbedingungen, betonte Lawrow.



Das Verhältnis zwischen Russland und der EU ist seit Jahren angespannt. Grund dafür ist die russische Annexion der ukrainischen Krim durch Russland 2014. Die EU hat mit Wirtschaftssanktionen reagiert. Der Dialog zwischen der Nato und Russland ist deutlich eingeschränkt.