Der russische Außenminister Sergei Lawrow (MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP)

Dadurch solle ein Vorwand geschaffen werden, um die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zu torpedieren, sagte er in einem Video, das im russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Es solle davon abgelenkt werden, dass die ukrainische Seite bei den Gesprächen in Istanbul damit begonnen habe, neue Bedingungen in den Vordergrund zu stellen. Kiew hatte bei den Treffen in der Türkei Vorschläge unterbreitet, in denen es Sicherheitsgarantien forderte, dafür aber auf einen NATO-Beitritt verzichten würde.

Lawrow wies in seinem Statment auch die ukrainische Forderung zurück, dass auf ein mögliches Abkommen zwischen beiden Seiten zunächst ein Truppenabzug und dann ein Referendum in der Ukraine folgen solle. Das könne Moskau nicht akzeptieren. Denn sollten die Ukrainer das Abkommen ablehnen, müsse man wieder zurück an den Verhandlungstisch.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.