Russlands Außenminister Lawrow sieht die USA als treibende Kraft im Krieg in der Ukraine. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Strategisches Ziel der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in der NATO sei ein Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld, sagte Lawrow der Nachrichtenagentur Tass in Moskau. Außerdem verfolge Washington noch ein weiteres geopolitisches Ziel, und zwar die Zerstörung der traditionellen Beziehungen Russlands zu Europa. Die USA unternähmen alles, um den Konflikt zu verschärfen. Kiew werde mit den modernsten Waffen versorgt, die noch nicht einmal an die westlichen Verbündeten der Vereinigten Staaten geliefert worden seien, erklärte Lawrow.

Menschenrechtlerin Scherbakowa: keine baldige Verbesserung der Lage

Derweil rechnet die russische Menschenrechtsaktivistin Scherbakowa nicht mit einer baldigen Verbesserung der Lage in der Ukraine. Es sehe nicht nach einem Frieden aus, vielmehr müsse man sich auf noch härtere Kämpfe einstellen, sagte Scherbakowa im RBB-Hörfunk. Russland werde vermutlich noch in diesem Jahr oder Anfang 2023 eine neue Offensive starten. Frieden unter den Bedingungen, die Moskau stelle, sei für Kiew nicht annehmbar, betonte Scherbakowa.

Zuletzt hatten die Vereinten Nationen den ukrainischen Vorschlag eines Friedensgipfels mit Zurückhaltung aufgenommen. Es könne nur vermittelt werden, wenn dies alle Parteien wollten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.