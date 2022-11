Der russische Außenmister Sergej Lawrow (Archivbild) (picture alliance /dpa / Britta Pedersen)

Ziel sei eindeutig, China und die russischen Interessen in der Region einzugrenzen, sagte Lawrow am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Mit Blick auf die Ukraine betonte der russische Außenminister, es werde keine gemeinsame Abschlusserklärung des Gipfels geben. Dies sei an Streitigkeiten um den Wortlaut zur Situation in der Ukraine gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.