Der russische Außenminister Sergej Lawrow (Archivbild) (imago)

Auf eine schriftliche Antwort der USA und ihrer Verbündeten warte man noch, erklärte Lawrow. Diese müsse nun schnell erfolgen. Die Nato könne auch eigene Vorschläge einbringen, aber entscheidend sei die Schriftform.

Bundesaußenministerin Baerbock reist am kommenden Dienstag zu einem Antrittsbesuch nach Moskau. Das bestätigte sie am Rande der EU-Außenminister-Beratungen im französischen Brest. Zugleich dämpfte sie Erwartungen an Fortschritte im Verhältnis zu Russland. Nötig seien Hartnäckigkeit, Geduld und starke Nerven.

Am Montag hatten Vertreter Russlands und der USA in Genf beraten. Am Mittwoch tagte der Nato-Russland-Rat in Brüssel. Greifbare Ergebnisse gab es nicht. Wichtigstes Thema war die aktuelle Situation im Ukraine-Konflikt.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.