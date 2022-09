Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, spricht auf der 77. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. (Mary Altaffer / AP / dpa / Mary Altaffer)

Lawrow sagte bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York, der Westen wolle die Welt wieder in Blöcke einteilen. Es gebe nicht nur die Absicht, seinem Land eine militärische Niederlage zuzufügen - der Westen wolle Russland zerstören. Kritik an den Scheinreferenden in mehreren besetzten ostukrainischen Gebieten wies der russische Außenminister als unbegründet zurück. US-Präsident Biden hatte Russland für den Fall von Annexionen mit harten Sanktionen gedroht.

Zuvor hatte der chinesische Außenminister Wang Yi Russland und die Ukraine aufgefordert, ihre diplomatischen Bemühungen zu verstärken. Wan Yi sagte, ein Übergreifen der Krise müsse verhindert werden. Das Wort Krieg benutzte er nicht.

