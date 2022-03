Der russische Außenminister Lawrow bei seiner Rede vor dem Menschenrechtsrat. Die Diplomaten haben den Saal aus Protest verlassen. (Fabrice COFFRINI / POOL / AFP)

Die Regierung in Kiew wolle eigene Atomwaffen, sagte Lawrow per Videoschalte vor der Ständigen Abrüstungskonferenz in Genf. Auf dem ukrainischen Territorium befänden sich noch sowjetische Nukleartechnologie und die Mittel, so bestückte Waffen abzuschießen, erklärte Lawrow. Auf diese Gefahr müsse Russland reagieren. Zugleich verlangte der Minister den Abzug der US-Atomwaffen vom Gebiet der Nato-Partner. Lawrow betonte auch, dass ein Nuklearkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden dürfe.

Der russische Außenminister sprach heute auch vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Wegen des Krieges wurde seine Rede von mehreren Diplomaten - darunter Vertreter der EU, USA und Großbritanniens boykottiert.

