"Skandalös" und "unverzeihlich"

Der israelische Ministerpräsident Bennett sagte, Lawrows Äußerungen seien unwahr. Es sei das Ziel solcher Lügen, den Juden selbst die Schuld an den schlimmsten Verbrechen der Geschichte zu geben, die gegen sie verübt worden seien.

Außenminister Lapid bestellte den russischen Botschafter zum Gespräch ein. Er sprach von einer unverzeihlichen, skandalösen Äußerung und einem schrecklichen historischen Fehler. Man erwarte eine Entschuldigung.

Lawrow hatte im italienischen Fernsehen die Begründung für den Krieg in der Ukraine wiederholt, wonach dort Nazis am Werk seien. Dass der ukrainische Präsident Selenskyj Jude sei, könne nicht als Gegenargument gelten, so Lawrow. Auch Adolf Hitler habe jüdisches Blut gehabt. Die eifrigsten Antisemiten seien in der Regel Juden, so Lawrow.

Lapid empfahl Lawrow, in ein Geschichtsbuch zu schauen. Die Ukrainer seien keine Nazis. Der Leiter der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dajan, nannte Lawrows Äußerungen absurd, wahnhaft, gefährlich und verachtenswert.

