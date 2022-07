Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes wird "Layla" wohl nicht zu hören sein. (picture alliance/dpa)

Veranstalter der Düsseldorfer Kirmes, zu der regelmäßig bis zu vier Millionen Menschen kommen, ist der Schützenverein St. Sebastianus. Schützen-Chef Inden sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Song gehöre überall hin, nur nicht "auf unseren Festplatz".

"Die Menschen erwarten den Song zu Recht"

Zuvor hatte die Gleichstellungsstelle der Stadt Düsseldorf wegen "Layla" bei den Organisatoren vorgesprochen. Nach der Zusage, den Song nicht zu spielen, habe man keinen Anlass für ein Verbot gesehen, hieß es. Der Kirmes-DJ Marc Pesch, der bei der Mallorca-Party zur Eröffnung des Festes auflegt, zeigte wenig Verständnis für die Entscheidung gegen "Layla". Das Stück sei die Nummer eins in Deutschland, und die Menschen erwarteten den Song darum zu Recht.

Debatte um Sexismus - Buschmann gegen Verbot

"Layla" von DJ Robin & Schürze steht seit einiger Zeit auf Platz 1 der deutschen Singlecharts und gilt als Stimmungshit auf Volksfesten. Bundesweit ist eine Debatte um den Liedtext entbrannt, in dem es um eine Prostituierte geht. Zuletzt war bekanntgeworden, dass der Song auf dem Würzburger Kilian-Volksfest nicht gespielt wird. Ein Sprecher der Stadt sagte, als Veranstalter des Volksfestes habe man den Betreiber des Festzeltes darum gebeten.

"Natürlich ist das Lied sexistisch"

Der Direktor des Zentrums für Populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg, Michael Fischer, sagte der Deutschen Presse-Agentur, natürlich sei das Lied sexistisch. In dem Song werde eine Frau namens Layla beschrieben und in sexistischer Weise besungen, und das Video unterstütze das natürlich auch in seiner Bildsprache. Dass die Protagonistin des Clips offensichtlich ein Mann in High Heels, schwarzem Minirock und mit blonder Perücke ist, ändere nichts am Charakter des Liedes. Dies sei jenseits von Ironie oder Trans-Aspekten.

Inzwischen meldete sich auch Bundesjustizminister Buschmann zu Wort. Er schrieb bei Twitter: "Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel."

Diese Nachricht wurde am 13.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.