Marine Le Pen wurde schuldig gesprochen und darf nicht mehr zu Wahlen antreten. (Thibault Camus / AP / dpa / Thibault Camus)

Außerdem wurde die 56-Jährige zu zwei Jahren Haft per Fußfessel verurteilt. Zwei weitere Jahre Haft wurden zur Bewährung ausgesetzt. Zudem wurde eine Geldstrafe von 100.000 Euro verhängt. Das Urteil kann angefochten werden. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass ein Berufungsprozess zu einem schnellen Ergebnis kommt.

Le Pen verlässt Gerichtssaal noch vor Urteilsverkündung

Die zuständige Richterin begründete das Antrittsverbot mit einem drohenden "Rückfallrisiko". Le Pen hatte den Gerichtssaal verlassen, bevor die Urteilsbegründung verlesen worden war. Neben ihr wurden acht Europaabgeordnete ihrer Partei Rassemblement National der Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen. Auch zwölf Personen, die als parlamentarische Berater für Le Pen und ihre Partei tätig waren, wurden verurteilt.

Der Vorsitzende des Rassemblement National, Bardella, erklärte im Anschluss, Le Pen sei zu unrecht verurteilt worden. Darüber hinaus sei "die französische Demokratie hingerichtet" worden. Kritik an dem Urteil kam auch vom ungarischen Regierungschef Orban, vom italienischen Vize-Regierungschef Salvini sowie vom niederländischen Politiker Wilders.

Scheinbeschäftigung von Assistenten

In dem Prozess ging es um den Vorwurf der Scheinbeschäftigung von Assistenten im Europaparlament. Mit dem Geld sollen stattdessen Mitarbeiter des Rassemblement National in Frankreich bezahlt worden sein. Le Pen selbst soll in ihrer Zeit als Europaabgeordnete die Gelder für vier Assistentenstellen widerrechtlich genutzt haben. Das Gericht schätzte den Gesamtschaden auf 2,9 Millionen Euro.

Le Pen hatte sich selbst für unschuldig erklärt. Die Assistenten der EU-Parlamentarier seien nicht einzelnen Abgeordneten zugeordnet gewesen, sondern hätten einen Pool gebildet, lautete ihre Argumentation. Die Staatsanwaltschaft hatte für Le Pen im November zwei Jahre Haft sowie drei Jahre auf Bewährung gefordert, sowie eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro und ein fünfjähriges Kandidaturverbot.

Auch die übrigen Angeklagten wurden mit einem Entzug des passiven Wahlrechts bestraft. Dazu zählte auch Le Pens Sekretärin, die als Assistentin im EU-Parlament geführt wurde. Dort verbrachte sie innerhalb eines Jahres jedoch nur etwa anderthalb Arbeitstage, wie die Auswertung ihrer Zugangskarte ergab.

