Als wäre der November nicht schon trist genug, muss der unbeliebteste Monat nun auch noch für den zweiten Lockdown in der Coronakrise herhalten. Um es bei aller Einsicht in Notwendigkeiten klar auszusprechen: Corona ist Mist. Es verändert die Menschen.

Ein Beispiel: Seit vielen Jahren geht meine jetzt 81-jährige Mutter zweimal pro Woche zum Tanzen. Nicht gemütlicher Rentnerschubs, sondern Rock'n'Roll, Twist und Discofox. Ich halte da konditionell keine halbe Stunde mit. Das Tanzen ist für sie nicht nur Quell von Lebensfreude, sondern hält den Rollator fern und erst recht das Altersheim.

Doch seit dem ersten Lockdown schon ist Schluss mit Tanzen. Ohne das Training, vielmehr aber noch ohne die auch geistig herausfordernden sozialen Kontakte beklagt sie zusehends körperlichen wie intellektuellen Verfall. Diesen Kollateralschaden der Pandemie fängt kein Hilfsprogramm auf.

Wie wollen wir leben?

Nun aber besteht Hoffnung dank der Aussicht auf den ersten Impfstoff. Abgesehen davon, dass die Vorfreude ein bisschen messianisch anmutet, ist es schlicht Tatsache, dass der Stoff noch nicht zugelassen ist. Wir brauchen also weiterhin Geduld und Langmut. Und ernsthafte Überlegungen, wie wir mit dem Virus leben wollen.

Der nun angekündigte deutsch-amerikanische Impfstoff ist nach international anerkannten Regeln auf Wirksamkeit und Sicherheit getestet. Dennoch weiß niemand, wie lange er tatsächlich immun machen wird. Genauso wichtig wären deshalb zielgenaue antivirale Medikamente, um schwere und schwerste Erkrankungen, die es trotz Impfstoffs weiter geben wird, wirkungsvoll behandeln zu können.

Hilfen kommen nicht immer zeitnah an

Für die Wirtschaft bedeutete der erste Lockdown eine Vollbremsung. In der zweiten Welle werden die großen Kreisläufe am Laufen gehalten. Für die zuvor überhitzte Weltwirtschaft könnte die Pandemie sogar heilsam sein. Die zweifache Gefahrenbremsung führt - sofern nicht dagegen an subventioniert wird - zur Trennung von Spreu und Weizen, zu einem Innovationsschub in Richtung Nachhaltigkeit, hoffentlich zur Abkehr von der Hatz nach einem immer noch billigeren Billiglohnstandort.

Die Wirtschaft wird sich erholen, auch dank des staatlichen Füllhorns - vorausgesetzt, die Verteilungsbürokratie kommt hinter den politischen Beschlüssen noch hinterher.

Schulen auf dem Prüfstand

Im Moment hapert es - peinlich, peinlich - an der Programmierung von Antragsformularen für die Soforthilfen. Aber auch die schon im Sommer beschlossenen Millionen für die Digitalisierung der Schulen kommen noch immer nicht an Land. Deshalb wird etwa Mecklenburg-Vorpommern jetzt in Vorleistung gehen, damit Schulen endlich die benötigte Hardware für Lehrer und Schüler anschaffen können.

Doch damit wird es nicht getan sein: Schulbau- und -Sanierungspläne gehören allesamt auf den Prüfstand. Denn neben funktionstüchtigen Fenstern und hygienischen Toiletten bedarf es künftig womöglich grundlegend überdachter technischer Ausstattungen - von der Breitbandanbindung bis hin zu Filteranlagen, die verlässlich Viren und Bakterien aus Klassenräumen ziehen.

Kulturlandschafft nimmt den größten Schaden

Ein Bereich jedoch wird wohl bleibende Schäden davontragen: Die Kultur-, Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft. Abgesehen von wenigen Großverdienern sind das Menschen, die sich schon zu normalen Zeiten ihre Selbstverwirklichung mit Selbstausbeutung erkaufen. Viele Künstler werden den Traum, anderen Menschen geistige Nahrung und Lebensfreude zu schenken, begraben haben, weil die warmen Worte der Politik ihnen den Lebensunterhalt nicht gesichert haben.

Am dringendsten aber ist eine Restaurierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Nicht die Infektionszahlen oder die Inzidenzwerte sind der eigentliche Grund für den neuerlichen Lockdown, sondern die Überlastung der Gesundheitsämter, die eine Nachverfolgung und Unterbrechung aller Infektionsketten unmöglich macht.

Zudem muss die Wertigkeit von Berufsbildern wie dem der Alten- und Krankenpflegerinnen dringend revidiert werden. Gelegentliche Betroffenheitsgesten wie Applaus vom Balkon sind nett, aber nichts wert.

Mut zur Lücke

Solche Fragen können nicht dauerhaft durch Krisenkabinette entschieden werden. Sie müssen gesellschaftlich unter möglichst breiter Beteiligung, aber schlussendlich in unseren Parlamenten neu ausgehandelt und mit Mehrheit entschieden werden.

Dabei sollte uns der Krisenmodus gelehrt haben, dass man nicht alles bis ins Detail ausdiskutieren und gelegentlich zu Tode debattieren muss. Wenn wir das Leben mit diesem Virus, dem sicherlich andere folgen werden, erfolgreich gestalten wollen, braucht es den Mut zur Lücke und eine gesunde Fehlerkultur, die das Ergänzen und Korrigieren untauglicher Maßnahmen ohne Sorge vor Gesichtsverlust zum Normalfall macht.

Michael Seidel (Ecki Raff)Michael Seidel ist seit 1. Januar 2013 Chefredakteur im Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co.KG (medienhaus:nord), in dem die "Schweriner Volkszeitung", die "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" (Rostock) sowie "Der Prignitzer" (Land Brandenburg) erscheinen. Er studierte nach dem Volontariat beim DDR-Fernsehen in Leipzig Journalistik, arbeitete zunächst für TV und Radio, 1995 wechselte er zur Tageszeitung "Nordkurier". Mehr als elf Jahre war er Landes-Korrespondent in Schwerin, ab 2006 Newsdesk-Chef im Neubrandenburger Haupthaus, ab 2008 stellvertretender, ab 2009 Chefredakteur beim "Nordkurier". Zu seinen journalistischen Schwerpunkten gehören seit Anfang der 1990er-Jahre die Themen politische Bildung, Bürgergesellschaft und Rechtsextremismus.