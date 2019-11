Nach Einschätzung einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat sich das Leben in Deutschland durch den Mauerfall verbessert.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hervor. Demnach zeigten sich deutschlandweit 76 Prozent aller Befragten davon überzeugt, dass die friedliche Revolution 1989 ein Glücksfall war. Dennoch sind rund 40 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland größer sind als die Gemeinsamkeiten. In Ostdeutschland waren 62 Prozent dieser Meinung.



Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung, Kaminsky, bezeichnete es als ermutigend, dass die Mehrheit den Mauerfall vor 30 Jahren als historischen Glücksfall sehe. Allerdings zeige die Umfrage, dass viele Menschen in Ostdeutschland nicht das Gefühl hätten, im vereinten Deutschland angekommen zu sein. Dies habe viel mit den hohen Erwartungen an das Leben in der Demokratie und den tatsächlichen Erfahrungen und Enttäuschungen zu tun.